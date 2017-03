Nantes Une Rolex d'exception aux enchères estimée plus de 100 000 €

0

Une montre Rolex exceptionnelle sera mise en vente aux enchères à la fin du mois à Nantes.



Le temps c’est de l’argent » et le mesurer peut valoir de l’or. Une version recherchée de la montre Cosmograph Daytona Paul Newman de Rolex conservée par le même propriétaire depuis l’origine sera mise aux enchères par Ivoire Nantes (Mes Bertrand Couton, Henri Veyrac et Elisa Jamault, Hôtel des ventes, 8 rue Miséricorde) le mercredi 29 mars prochain. Elle est estimée entre 100 000 et 150 000 €. « Rolex est non seulement la marque de montres de luxe la plus connue au monde mais c’est aussi celle qui enregistre les plus beaux résultats d’enchères », souligne l’expert parisien (SC Emeric Et Stephan Portier) qui précise, « Ce chronographe bracelet, présente de nombreuses caractéristiques très recherchées par les collectionneurs. En effet, outre son extrême rareté, le fait qu’elle présente sur son boîtier les poinçons de la garantie française pour l’importation avec le double hibou, en font une montre très convoitée. La référence 6241 dans sa version or Paul Newman a été produite à partir de 1966 et ce jusqu’en 1969. Dans la communauté des collectionneurs, cette version recherchée de la référence 6241 est communément appelée John Player Special, faisant écho aux couleurs de l’écurie de Formule 1 dans les années 70 avec son pilote légendaire Ayrton Senna ».