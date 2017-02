Nantes Une soupe et de la chaleur humaine

0

Après une première distribution de soupe le 22 janvier, des citoyens se mobilisent à nouveau.

Meriem Coillier-Assouni avait lancé un premier appel à la solidarité sur les réseaux sociaux un soir de grand froid. Le dimanche suivant, des vêtements et une soupe marocaine préparée dans les cuisines du Palais Bahia, avaient été distribués à Talensac aux personnes sans-abri. L'appel avait été lancé à d'autres restaurateurs.

Il a été très vite entendu : « Le restaurant O'Deck, dans le parc des chantiers, nous a contactés pour renouveler l'expérience, se réjouit Meriem Coillier-Assouni. Nous allons servir une soupe à l'oignon le 26 février prochain de 14 heures à 18 heures. Le restaurant fournira les ingrédients et les locaux pour la soupe mais aussi du café et du sucre. » Un petit groupe de volontaires s'est constitué autour de Meriem et une page Facebook baptisée Réso Chapo a été créée : « Florence, Amélie et les autres sont venues m'aider. Je ne les connaissais pas avant de lancer cet appel. Certains donnent un coup de main le jour J d'autres aident à communiquer ou à trouver des artistes. »

Contact par mail ou sur Facebook.