Nantes Une sous-munition américaine découverte dans un square

C'est un agent des espaces verts qui a fait la découverte, ce mardi matin, à 10 h 15, square des Rochelets, quartier Bellevue à Nantes. Au pied d'un buisson, l'homme est tombé sur un objet étrange qu'il a décidé de ramasser et de remiser dans un local. Il a ensuite fait appel à la police qui contactait les démineurs et procédait à la mise en place d'un périmètre de sécurité. L'immeuble situé au 8 square des Rochelets a ainsi dû être évacué (quatre adultes et trois enfants). Les démineurs ont identifié l'engin comme étant une sous-munition américaine... inoffensive. Ils l'ont pris en charge. Le périmètre a été levé à 11 h 25.