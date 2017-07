Nantes Une startup nantaise lance la vente au cadran pour l'immobilier

0

Utilisée dans le monde agricole, la vente dégressive dite au cadran, investit le secteur immobilier.



Le 20 juillet, à midi précise, Me Vincent Chauveau, notaire à Nantes, mettra en vente un joli corps de ferme sur 3 ha à Pont-Saint-Martin, selon la technique dite de la vente au cadran inversé. Ce notaire a eu l’idée d’utiliser cette technique en rencontrant deux jeunes Nantais, Alexandre Hottiaux et Elliot Godet qui ont créé une startup baptisée Kadran, proposant une plateforme internet aux professionnels, pour l’instant des promoteurs désirant écouler leur stock de logements neufs invendus. « 99 % des biens sont vendus à un prix inférieur annoncé dans les agences immobilières », note Me Vincent Chauveau. Le bien est lancé sur internet. Le 20 juillet à 12 h 30, le bien sera présenté à 510 000 euros et sa valeur baissera par tranches de 2 250 € toutes les 30 secondes durant 20 mn.