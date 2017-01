Nantes Une visite de lycéens dans une mosquée enflamme l'extrême droite

0

La visite de lycéens à la mosquée Assalam, à Nantes, déchaîne les foudres des sites d'extrême droite et du FN.

Le 15 décembre dernier, une trentaine d'élèves du lycée Jules-Verne de Nantes ont visité la mosquée Assalam, dans le quartier Malakoff à Nantes. Une visite fortement commentée et critiquée sur les réseaux sociaux par des sites identitaires et le Front national. Ils accusent cette mosquée, affiliée à l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) d'avoir des liens avec des islamistes radicaux. Et certains, à l'image de Marion Maréchal-Le Pen, l'assimile à un groupe terroriste.

L'imam de la mosquée, Belgacem Ben Saïd, rappelle que l'association islamique de l'Ouest de la France (AOIF) qui gère la mosquée « agit depuis des décennies pour une intégration paisible de l'islam et des musulmans de France. Elle a, et aura toujours, un discours de paix qui prêche la fraternité et l'unité, et privilégie l'interconnaissance à travers le vivre ensemble et le faire ensemble ». De son côté, le proviseur du lycée Jules-Verne juge les rumeurs infondées.

Plus d'informations dans Presse Océan du samedi 21 janvier 2017