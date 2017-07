Nantes L'enseigne Uniqlo va s'installer square Fleuriot en 2019

0

Depuis mardi, la mairie de Nantes, la métropole et la chambre de commercre et d'industrie gardaient jalousement secret le nom de l'enseigne qui s'implantera en 2019, square Fleuriot. La fuite est venue des milieux de l'immobilier commercial à Paris. C'est le principal concurrent de Gap, Zara et H&M qui va s'implanter, à savoir Uniqlo. Le groupe japonais, très actif en Europe ces dernières années, s'installera sur 1200m2.

