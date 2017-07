Nantes L'enseigne Uniqlo va s'installer square Fleuriot en 2019

emorejdu44

Et vlan, encore une boutique de fringues !!... Comme s'il n'y en avait pas assez sur Nantes et ses centres commerciaux périphériques.

Et cet immeuble ?? Juste un gros cube sans âme !! Béton et verre...... Quel gâchis, quelle architecture nulle.... quel manque d'harmonie avec les bâtiments alentour.... On refait l'erreur du carré Feydeau.... On entasse.... on serre... on va boucher un bel accès au coeur de ville, détruire un joli square, casser un petit bassin et abattre des arbres.

Tout ça pour prétendre accueillir ce qu'on appelle "une locomotive commerciale" ??? Une enseigne qui fera de l'ombre à celles existantes et qui, comme d'autres, fuira bien vite le centre pour aller en périphérie....

C'est d'une tristesse, d'une désolation..... A pleurer.....