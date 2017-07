Nantes Urban voices : le grand final ce samedi

0

Le collectif vocal Urban voices continue son projet inédit et ambitieux à la fois avec un volet culturel, social et territorial. Un millier de personnes participe chaque année à cette aventure. Ce samedi 8 juillet, c'est le grand final, un événement à ne pas rater, cours Saint Pierre à 15 h et 19 h à Nantes. Auparavant, le collectif a rayonné avec des concerts dans les différents parcs nantais, permettant de favoriser des rencontres entre les Nantais.

C'est à travers un voyage en terres irlandaises que Karim Ammour, directeur artistique et créateur du projet, a choisi ce répertoire musical.

Cette année des artistes irlandaises seront en résidence pour transmettre leur feu sacré, leurs chants et le cœur qui va avec. Urban voices, organisé par l'association Cité Monde, et soutenu par la ville, a rassemblé 5 000 participants en 7 ans.

Gratuit, cours Saint-Pierre à Nantes. http://tamboursanantes.fr/urbanvoices/