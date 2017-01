Nantes Vague de froid attendue cette semaine : les équipes sur le pont

0

Le froid s’installe sur la Loire-Atlantique. Météo France prévoit des températures négatives de -1° à -3 °C dès mardi. Et jusqu’à -4° à -6 °C à partir de mercredi. Comme depuis le début de l’hiver, les services du conseil départemental sont aux aguets. Prêts à intervenir pour que les routes demeurent praticables.

Christian Orieux sait qu’il ne va pas beaucoup dormir cette semaine. Le chef du centre d’exploitation de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est un des 16 patrouilleurs répartis sur le département. Par temps froid, la nuit, il s’arme d’un thermo-hygromètre pour mesurer la température de l’air, celle de la chaussée et le taux d’humidité. « Selon ces données, celles d’une station météo et en fonction de notre connaissance du terrain, on déclenche ou non les équipes d’intervention. »





