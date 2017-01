Nantes Vague de froid : un gymnase de 75 places va ouvrir pour les sans-abri

0

En raison de la forte baisse des températures attendue, de nouvelles mesures entrent en vigueur à partir du mardi 17 janvier. Un gymnase avec 75 places va notamment ouvrir à Nantes.

En raison de la forte baisse des températures attendue ces prochains jours (autour de - 10 °C ressentis la nuit), la préfecture de Loire-Atlantique annonce l'ouverture d'un gymnase de 75 places à Nantes à compter du mardi 17 janvier en soirée, "garantissant la mobilisation de l'ensemble des capacités supplémentaires disponibles".

"Afin de convaincre les personnes à la rue de rejoindre les hébergements proposés, le Samu Social renforce sa présence à Nantes et la protection civile effectue des maraudes à Saint-Nazaire", précise la préfecture.

En Loire-Atlantique, le dispositif d'urgence sociale et d'insertion repose toute l'année sur 3 300 places en centres d'hébergement et en logements accompagnés. Ces places sont mobilisées par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), notamment via le 115, qui associe les principaux organismes du secteur.

Lire notre reportage à paraître jeudi 19 janvier.