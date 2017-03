Nantes Vente aux enchères : une montre Rolex à 297 600 € [Vidéo]

0

L’exceptionnelle montre Rolex mise en vente ce mercredi après midi par Mes Couton-Veyrac-Jamault, commissaires-priseurs à Nantes a quasiment doublé les estimations, emportée par un acheteur français pour 297 600 € (frais compris).



Par téléphone plusieurs enchérisseurs, libanais, anglais, américains et français, d’autres sur internet, se sont très vite disputé cette montre au-delà de 200 000 €. « Il s’agit d’une version très recherchée de la montre Cosmograph Daytona Paul Newman de Rolex conservée par le même propriétaire depuis l’origine », précise Me Bertrand Couton. 240 000 € sous le marteau, 297 600 € avec les frais. Elle était estimée entre 100 000 et 150 000 €. C’est un nouveau record nantais. Ce qui confirme les propos préalables de l’expert parisien de chez Emeric et Stephen Portier : « Rolex est non seulement la marque de montres de luxe la plus connue au monde mais c’est aussi celle qui enregistre les plus beaux résultats d’enchères ».