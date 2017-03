Nantes Vents violents : le poids-lourd se couche, pont de Cheviré fermé

0

Bison Futé communique : suite à des rafales de vents violents, un poids lourds et une remorque poids lourds sont couchés sur le pont de Cheviré (N844) en sens extérieur (nord-sud), empêchant toute circulation.

La circulation est interrompue sur le périphérique en sens extérieur, sur le pont de Cheviré pour une durée indéterminée depuis environ 9H30. Il est conseillé d'éviter le secteur en particulier pour les poids lourds et deux-roues motorisés.

Pour tous les usagers, il est recommandé de suivre l'itinéraire de substitution "S1" (mention S1 sur fond jaune).

Dans le sens intérieur (sud-nord), il est recommandé aux poids lourds et deux-roues motorisés d'éviter le secteur et suivre l'itinéraire "S2" Il est rappelé que la plus grande prudence reste d'actualité.