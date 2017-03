Nantes Vers une fermeture de la poste à Saint-Joseph de Porterie

0

Après celui de Saint-Donatien dont la fermeture a été officialisée par la direction, c’est le bureau de poste de Saint-Joseph-de-Porterie qui pourrait être fermé. Mais dans un quartier vivant, qui va acceuillir un collège et un lycée, la pillule passe mal pour Sud-PTT. "La direction nous parle de baisse d'activité, mais le quartier évolue encore beaucoup. Et elle veut nous imposer internet à marche forcée. Non. Car c'est priver des personnes démunies ou âgées qui ne maitrisent pas le sujet d'un service public qui doit rester accessible à tous" annonce Thierry Gruget, le secrétaire de Sud-PTT.

Le député de la 5e circonscription Michel Ménard est également monté au créneau : " Je suis allé à la rencontre des agents de la Poste mobilisés contre la fermeture du bureau de poste de Saint Joseph de Porterie. J’ai signé la pétition refusant cette fermeture, et apporte mon total soutien à leur action. Déjà saisi des projets de la direction de la Poste il y a quelques temps, j’ai interpellé le Directeur général du groupe la Poste pour défendre le maintien de ce service public. Le quartier de Saint Joseph de Porterie est en plein développement, les collectivités locales y installent de nouveaux services publics (collège, équipements culturels et sportifs), quel paradoxe de voir la Poste quitter ce quartier ! Comment le service public postal pourrait être assuré de façon pleinement satisfaisante dans un commerce du quartier ? Je reste aux côtés des agents de la Poste, des habitants, associations et entreprises pour assurer le maintien d’un bureau de poste dans ce quartier de 10 000 habitants".

Après la remise de tracts ce matin devant la poste, une nouvelle journée d'action est prévue lors du marché du samedi 8 avril.

Plus d'infos dans Presse Océan de ce jeudi 16 avril 2017.