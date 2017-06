Nantes VIDEO La fresque d'Ador et Semor pour le VAN démarre aujourd'hui

0

Trafic, la nouvelle fresque des artistes Ador et Sémor est en train de prendre vie quai d'Aiguillon, à Nantes, en face du Hangar à bananes.

De la cantine du Voyage à Nantes ou des terrasses du Hangar à bananes, on ne pourra pas la rater ! La nouvelle fresque d'Ador et Semor va s'étaler sur un bâtiment du quai d'Aiguillon de 140 mètres de long.

On va notamment y croiser des cochons, des princesses, des mouches et bien sûr des bananes et des sauccisses...

La fresque sera peinte exclusivement en noir et blanc sur fond marron : "pour mettre en avant le dessin et le trait" explique Semor.

Les premiers coups de bombe ont eu lieu sous la pluie ce matin.

"Ce projet est le deuxième volet de notre exposition à l'atelier Alain Lebras, explique Ador. Il fait aussi partie d'un projet plus global baptisé Parade, balade et distorsion. Dans les quartiers nantais mais aussi dans l'agglomération à Rezé et Orvault, où nous allons peindre des fresques inspirées d'échanges avec les habitants. Nous souhaitons vraiment qu'ils s'approprient nos fresques". L'association Pick Up Production organisera en parallèle des ateliers d'initiation au graffiti.

Soutenu par plusieurs partenaires, ce projet a été monté avec l'aide de Yasmina Abid. Un blog réalisé par la journaliste Sarah Guilbaud et le vidéaste Clément Poncin rend compte de toutes les étapes du projet.

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan mercredi 7 juin