Nantes Visite en avant-première du Musée d'Arts de Nantes [VIDEO]

Quelques dizaines de privilégiés ont eu la chance de pouvoir visiter le nouveau Musée d'Arts de Nantes avant l'inauguration officielle vendredi par la ministre de la Culture Françoise Nyssen le matin et l'ouverture au public à 19 heures. Les gagnants du concours organisé par le musée ont pu découvrir en avant-premieres les salles de cet ensemble qui rassemble plus de 900 oeuvres anciennes et contemporaines dans un écrin redessiné par l'agence d'architecture anglais Stanton Williams. Presse Océan les a accompagnés.