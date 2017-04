Nantes Ville préférée des cadres

Nantes se classe en haut du podium selon une étude des Echos ! La cité des Ducs se place parmi les meilleures villes de France pour son cadre de vie et son dynamisme économique.

Avec un taux de chômage de 7,9% (deux points de moins que la moyenne nationale), Nantes est l'une des ville les plus attractives. Plus de 8 embauches sur 10 concernent les cadres dans les services et l'industrie.

Plus de 22 000 emplois et entre 180 et 200 entreprises ont été créés depuis la labellisation French tech en 2014.