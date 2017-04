Nantes Villes où innover : Nantes troisième

0

Avec Lyon et Lille, respectivement première et deuxième, Nantes complète le podium des métropoles françaises « où il fait bon innover », devant Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier et Strasbourg. Réalisé par Forbes France Magazine, version française du plus ancien titre business nord-américain, ce classement s’appuie sur celui des « villes où entreprendre », établi en 2016 de L’Entreprise-L’Expansion-Ellisphere (Nantes y pointait au 6e rang), ainsi qu’un dossier réalisé par Management, et prend en compte les treize métropoles labellisées French Tech par l’État.