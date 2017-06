Nantes Visite éclair de Marlène Schiappa, venue soutenir les candidats REM

0

La Secrétaire d'Etat, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, est venue en visite à Nantes, dans l'après-midi du 14 juin. Elle a rencontré plusieurs candidats de la République en marche dont Valérie Oppelt, Aude Amadou ou encore François de Rugy. L'ancienne référente départementale de la Sarthe et adjointe au maire du Mans en a profité pour rendre visite aux Fameuses, le réseau des femmes remarquables de l'Ouest. Marlène Schiappa est arrivée en début d'après-midi et a repris le train pour la région parisienne en début de soirée.