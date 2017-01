Nantes Voix Bretonnes au château, il reste des places du 27 au 28 janvier

0

La 7e édition de Voix bretonnes débutera vendredi prochain avec des concerts à petits prix ( de 2 à 5 €) pour les inconditionnels de la musique bretonne et les curieux. Des places sont encore disponibles (1) Voix bretonnes résonnera à nouveau en breton et en français au gré d’un week-end entre tradition et création, en musique et en chanson à travers une scène artistique de haute pointure

Vendredi 27 janvier

19h : Rozenn Talec et Yannig Noguet

Samedi 28 janvier

15h : Trio Brou - Hamon - Quimbert

17h : Cristine Merienne

19h : Gwennyn

Dimanche 29 janvier

15h : Liù

17h : Cristine Merienne

Au château des ducs de Bretagne, Nantes

(1) sur www.chateaunantes.fr