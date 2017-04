Nantes Vol dans l'église Sainte-Croix : la couronne de l'enfant Jésus dérobée

0

Le vol a été constaté mardi matin par les sacristains de l'église Sainte-Croix, quartier Bouffay à Nantes.

Après l'office du matin, entre 8 h 30 et 9 h 15, un ou plusieurs individus peu scrupuleux se sont introduits dans l'édifice et n'ont pas hésité à escalader l'autel de Notre-Dame de Bon-Secours pour atteindre une statue en marbre de Carrare représentant la Vierge à l'Enfant et subtiliser la couronne ornant la tête de l'enfant Jésus.

Le préjudice est en cours d'estimation.

L'émotion est grande pour les paroissiens qui, chaque jour, viennent en nombre vénérer Notre-Dame de Bon-Secours.

Plus d'informations à lire jeudi 20 avril 2017 dans Presse Océan