Nantes Vol de portable sur une jeune fille : deux suspects interpellés

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 0 h 35, deux jeunes de 15 et 16 ans ont été interpellés par la police rue des Renards, au nord de Nantes. Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion et en état d'ivresse et pour détention de produits stupéfiants.

Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé le téléphone portable d'une jeune gfille de 17 ans, un peu plus tôt dans la rue et d'avoir fouillé un véhicule en stationnement. Les deux suspects étaient alcoolisés lors de leur interpellation. L'un des deux était porteur de quelques grammes de résine de cannabis.

La téléphone portable de la victime a été retrouvé et a pu lui être restitué.