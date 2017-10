Nantes Volotea ouvre deux nouvelles lignes pour les Canaries et la Croatie

0

Volotea annonce aujourd’hui deux nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Nantes. La compagnie opérera deux nouvelles destinations : Lanzarote (aux îles Canaries) dès décembre 2017 et Pula (en Croatie) à compter d’avril 2018.

Dès Noël 2017, la compagnie reliera une fois par semaine l’aéroport de Nantes à celui de Lanzarote, et proposera 16 000 sièges. L’ouverture de cette nouvelle ligne permet à la compagnie de compléter son offre à destination des îles Canaries et au départ de la Cité des Ducs, via lequel elle opère déjà vers Fuerteventura, Grande Canarie et Tenerife.

A partir du 25 avril 2018, Volotea lancera également Pula en Croatie au départ de Nantes avec un vol par semaine, ce qui correspond à une capacité de 6 000 sièges.

Pour célébrer l’ouverture de ces nouvelles routes, la compagnie lance, aujourd’hui et pendant 48h, une promotion avec des billets à partir de 9 euros valables sur les deux destinations.

En 2018, la compagnie prévoit d’augmenter de 18% le nombre de sièges par rapport à 2017 et de 11% le nombre de vols soit plus de 7 100 vols au total opérés l’année prochaine, ce qui en fait la base la plus importante de Volotea. En partance de Nantes, Volotea a opéré vers 32 destinations, 7 en France (Ajaccio, Bastia, Figari, Montpellier, Perpignan, Strasbourg, Toulouse) et 25 à l’international (Cagliari, Naples, Olbia, Palerme, Florence, Venise, Alicante, Fuerteventura, Grande Canarie, Madrid, Malaga, Minorque, Palma de Majorque, Tenerife Sud, Valence, Vienne, Dubrovnik, Split, Corfou, Mykonos, Santorin, Faro, Prague), soit une augmentation de 39% en comparaison avec l’été 2016.