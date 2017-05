Nantes Volotea ouvre une nouvelle ligne vers les Canaries

0

Volotea ouvre une nouvelle ligne entre Lanzarote et Nantes, renforçant ainsi à partir de décembre sa desserte des Canaries depuis la Cité des Ducs.

Volotea poursuit son développement au départ de Nantes avec cette nouvelle liaison vers Lanzarote. Volotea renforce ainsi sa présence vers les Canaries après les dessertes de Tenerife, de Grande Canarie et de Fuerteventura. "Destination idéale pour échapper au froid de l’hiver nantais, Lanzarote observe des températures très douces entre décembre et mars (entre 14 et 23 degrés)".

Pour l’hiver 2017-2018, la compagnie proposera à partir du 23 décembre 2017 un vol hebdomadaire le samedi au départ de Nantes, opéré en Airbus A319. Volotea proposera jusqu’en mars 2018 un total de 26 vols et de 3900 places. E

"Les Canaries connaissent une hausse spectaculaire de touristes depuis plusieurs années : le développement des liaisons vers cette destination émane d’une véritable demande et constitue pour la compagnie un enjeu majeur. »

Les billets sont déjà disponibles à la vente sur le site internet de Volotea.

En 2016, Volotea était la compagnie aérienne low-cost qui a connu la plus forte croissance en Europe. En 2017, Volotea a ajouté plus de 40 nouvelles lignes pour atteindre entre 240 et 250 lignes opérées vers 79 capitales régionales européennes de 16 pays. Elle disposera de 28 avions cette année avec l’ajout de 6 nouveaux Airbus A319, élevant ainsi à 10 le nombre d’Airbus A319. Plus de 40% des vols programmés en 2017 seront opérés sur l’Airbus A319.