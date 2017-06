Nantes Voyage à Nantes : du nu et de la roche à la HAB Galerie

0

Daniel Dewar et Grégory Gicquel exposent à partir du 1er juillet à la Hab Galerie pour le Voyage à Nantes. Ils en sont convaincus : des théières aux sanitaires, les objets du quotidien parlent de nous, et surtout de notre corps.

Dans la Hab Galerie, il y a une salle de bain en bas-relief : seuls le porte-savon, le pommeau d'une douche et le fragment d'une jambe sortent du mur. Il y a aussi des lavabos. Et des toilettes. Représenter les objets avec lesquels l'homme est en contact au quotidien, c'est un moyen pour le duo d'artistes d'approcher avec humour le corps humain, "sans avoir à traiter la chair", précise Daniel Dewar. Et pour cela les sculpteurs sont prêts à prendre pour sujet les objets les plus "négatifs".

"Des choses qui transmettent"

"On sculpte l'enveloppe du corps pour se rapprocher de lui. Avec simplement une palme, ou une combinaison de plongeur." Dans leurs marqueteries faites de superposition de plusieurs roches, ce sont les contenants qui les intéressent : un pot, une pipe, une théière. "Des choses qui transmettent". Les artistes travaillent à quatre mains depuis près de vingt ans. Après une exposition en 2005 puis en 2008, ils reviennent pour la troisième fois à Nantes.

