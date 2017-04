Nantes Le retour de la cantine du VAN

0

La Cantine du voyage rouvre ce mercredi midi avec la même formule et quelques nouveautés.

Pour ses 5 ans, la Cantine du Voyage à Nantes, légèrement réaménagée, conserve les fondamentaux : le bar, le restaurant de 300 couverts, le terrain de pétanque, le skate ô drome, les baby-foot et sa formule repas à 10 € le midi et 13€ le soir. Au menu, le poulet fermier d'Ancenis - pommes de terre et la salade de légumes cultivés, pour la seconde année, dans le potager de la Cantine. Le jardin urbain avait suscité la curiosité des visiteurs l'an dernier. Nouveauté cette année, Olivier Durand, maraîcher, proposera donc des visites pour adultes et ateliers pour tout public de ce lieu assez unique.

