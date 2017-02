0

De plus en plus de Nantais vont au travail à vélo. La start up Velco prépare cette transition avec son vélo connecté.

Pierre Reignier, Johnny Smith et Romain Savouré n'ont pas manqué de scruter l'enquête menée par l'Insee sur la pratique croissante du vélo pour aller au travail .

Et pour cause ! C'est sur cette pente ascendante que le trio de créateurs et leurs cinq collègues comptent développer la start up qui les réunit dans l'incubateur de l'école Centrale de Nantes. Leur petite entreprise s'appelle Velco, comme vélo connecté. « Un jour, explique le boss, Pierre Reignier, 24 ans, un collègue s'est fait voler son vélo au moment où Airbus se lançait dans les services connectés. Cela a été le déclancheur ! ». En reliant les deux événements, l'ancien élève de l'école supérieure d'électronique d'Angers et d'Audencia Nantes met la main... au guidon d'une pépite potentielle : la création d'un vélo connecté au smartphone permettant de suivre un vélo volé et surtout de proposer une multitude de services.

Plus d'infos dans nos colonnes ce lundi 13 février.