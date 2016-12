0

Quels sont les trésors du musée de Nantes ? Presse Océan révèle leurs secrets. Aujourd'hui : Philippe Cognée.

Comment la peinture peut-elle se renouveler avec l'apport des nouvelles technologies ? En utilisant la vidéo, le téléphone portable, internet ou depuis plus longtemps la photo, Philippe Cognée répond avec force à l'équation. Le peintre, 59 ans, qui vit et travaille à Vertou et fut étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes, s'approprie la toile (web) pour créer. « Il peint par séries, halls d'aéroports, villes du monde, grands musées explique Alice Fleury, conservatrice au musée d'Arts, chargée de l'art contemporain des années 60 à nos jours. Pour sa série Google créée en 2006-2007, il a récupéré les images sur google earth. Il les a ensuite projetées pour les peindre. Google H.I.U. est né de ce procédé ».

