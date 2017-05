ND-des-Landes Nicolas Hulot veut "remettre les choses à plat"

0

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, promet de "remettre les choses à plat" concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), dans un entretien au Journal du Dimanche.



"Nous allons remettre les choses à plat. Il y aura un temps - six mois - pour une médiation. Je suis intimement convaincu qu'il y a de possibles alternatives à Notre-Dame-des-Landes qui peuvent nous permettre, à tous, de sortir par le haut", affirme-t-il.

Interrogé pour savoir s'il quitterait le gouvernement en cas de construction de l'aéroport, Nicolas Hulot souligne ne pas être "dans la sommation".

"Il faut sortir des joutes permanentes, insiste le ministre, s'il y a un cri que je veux pousser, une chose que je veux dire aux Français, c'est "aidez-moi ". Je ne suis pas dans un combat partisan, c'est un enjeu humaniste".

Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé la semaine dernière la promesse du candidat Emmanuel Macron pendant sa campagne de nommer un médiateur pour étudier "l'ensemble des options" et trancher cet épineux dossier avec une décision "claire" et "assumée".