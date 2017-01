Projet d'aéroport Hamon : "Je suspendrai la Déclaration d'utilité publique"

0



"Je suspendrai la Déclaration d'utilité publique, a affirmé Benoît Hamon, mercredi soir, lors du débat de l'entre-deux tours de la primaire de gauche, au sujet du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Ce chantier apportera plus de désordre et de discorde que de perspectives économiques."

Il a ajouté, quelques minutes plus tard : "Gouverner c'est être clairvoyant, et faire l'analyse qu'un dossier est dans l'impasse. C'est savoir trancher et hiérarchiser."

La position de Manuel Valls est diamétralement opposée. "Il y a eu un vote, et je ne veux pas que nous reculions », a t-il déclaré hier soir. « Il y a aussi des menaces de violence, pas seulement vis à vis des habitants, mais aussi de vos confrères journalistes."

Manuel Valls est convaincu qu'il faut poursuivre le projet, quitte à renvoyer la patate chaude au nouveau chef du gouvernement. "Je ne suis pas élu de cette région, mais tout le monde dit que Notre-Dame-des-Landes serait très utile, et pas seulement au Pays de la Loire. Et qu'il permettra de reconfigurer les aéroports locaux... C'est une décision difficile, car il y a de la violence derrière..."



Interrogé sur son engagement à intervenir avant la fin de l'automne 2016 - qu'il n'a pas tenu - : "Il y a des aménagements à mettre en oeuvre, c'est la décision de Bernard Cazeneuve. Pardon, mais je ne veux pas tout porter... Je fais confiance à Bernard Cazeneuve et en la vigilance sourcilleuse de Jean-Marc Ayrault".