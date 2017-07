NDDL Didier Super et Miossec sur la ZAD pour le week-end des anti-aéroport

0

Les anti-aéroport préparent leur rassemblement estival auquel participeront Miossec et Motivés. Chaque été, les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se retrouvent le temps d'un week-end pour faire le point sur leurs actions et échanger sur d'autres luttes. Cette année, le 17e rassemblement se déroulera les 8 et 9 juillet au Chêne des Perrières, à Notre-Dame-des-Landes, en bordure de ZAD.

L'invité d'honneur cette année : le collectif du Triangle de Gonesse où se trouvent les dernières terres fertiles autour de Paris menacées de disparition par le projet Europa city. Tout le week-end auront lieu des débats et conférences. Le ciel sera également occupé avec, dans la nuit de samedi à dimanche, l'envoi de 500 ballons mexicains construit par les Rallumeurs d'étoiles.

Les concerts

Le côté festif n'est pas oublié avec une série de concerts. Le samedi Didier Super joue à 19 h et Miossec à 20 h 15 mais les concerts se succederont de 17 h à 1 h du matin et le dimanche de 14 h à 21 h avec notamment René Lacaille èk Marmaille (15 h 30) et les Motivés (Mous et Hakim de Zebda) à 19h15.