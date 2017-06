NDDL La candidate REM, Valérie Oppelt, favorable à une évacuation de la ZAD

0

Invitée hier matin sur France Bleu Loire Océan, lors d’un débat qui l’opposait à Carole Malard de la France Insoumise, elle aussi candidate aux élections législatives de la 2e circonscription de Loire-Atlantique, Valérie Oppelt de Keréver de la République en marche a fait quelques déclarations sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

« Le député n’aura pas son mot à dire sur ce dossier. Tous les recours ont été à ce jour validés donc la solution trouvée [la désignation de trois médiateurs], je pense que c’est la meilleure. […] Moi, je souhaite d’abord qu’on puisse recréer un dialogue. […] On a six mois pour réussir à prendre une meilleure décision. Je souhaite qu’on puisse sortir de cette situation complètement figée et stopper toutes les violences qu’on peut avoir autour de cet aéroport. »

Elle a aussi ajouté : « Que l’on soit pour ou contre cet aéroport, il va falloir évacuer cette ZAD. »