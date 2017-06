NDDL Les opposants prêts à rencontrer les médiateurs

0

Alors que les partisans du projet demandent le retrait d'un des médiateurs en charge du dossier NDDL, les opposants jouent l'apaisement.

« On ne nous a pas demandé notre avis. On a découvert leurs noms au dernier moment, comme tout le monde », explique Julien Durand, porte-parole de l’Acipa, la principale association d’opposants au projet NDDL, au lendemain de la nomination des trois médiateurs chargés de "déminer" le dossier.

Les accusations de partialité portées par les partisans du projet à l’encontre de Gérard Feldzer, un proche de Nicolas Hulot ? « Personnellement, je ne connais pas ce monsieur », avoue Julien Durand, en rappelant que, même si le profil de certains membres de la commission du dialogue de 2012 ou de certains experts désignés à l’époque par Matignon était à leurs yeux sujet à caution, les opposants « n’ont jamais crié au scandale ».

« Le plus important pour nous est de connaître le contenu de la mission des médiateurs, poursuit le porte-parole de l’Acipa. Nous sommes prêt à discuter avec eux, de façon constructive. Notre priorité est d’obtenir une étude réelle, transparente et loyale sur le réaménagement de Nantes Atlantique ». Pour le reste, Julien Durand souhaite que les médiateurs prennent leur temps : « Il faut faire ça correctement, pas dans la précipitation ».