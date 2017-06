NDDL Médiateurs : "une mauvaise farce" pour les partisans du projet

0

Au lendemain de la nomination des trois médiateurs chargés de « déminer » le dossier Notre-Dame-des-Landes, les associations favorables au transfert de l’aéroport dénoncent « une mauvaise farce ».

"Alors qu’on nous annonçait une médiation destinée à apaiser les tensions autour du dossier, le Premier ministre nomme deux opposants comme médiateurs", s’insurge Alain Mustière, président Des ailes pour l’Ouest, en ciblant l’ancien pilote de ligne Gérard Feldzer et l’ancien ingénieur de l’Office national des forêts Michel Baré.

"Il est inacceptable que Gérard Feldzer, un ancien élu EELV qui soutient ouvertement les zadistes occupants de la ZAD, ait été nommé, abandonnant ainsi toute notion d’objectivité, poursuit Alain Mustière. Quant à Michel Badré, il a été nommé au Conseil économique, social et environnemental (Cese) par une association opposée au projet, ce qui est inacceptable. Cette médiation est une mascarade et ses conclusions sont probablement déjà écrites".

Même analyse de Dominique Boschet, président de l’Acsan (Association contre le survol de l’agglomération nantaise) : "Deux des médiateurs sont des proches de personnes ou d'association qui se sont clairement déclarées contre le transfert de l'aéroport. Gérard Feldzer, ami proche de Nicolas Hulot qui s'est exprimé contre le transfert et a déjà annoncé qu'on trouverait une alternative. Michel Baré est membre de l’association Humanité et biodiversité, qui a écrit un plaidoyer contre le transfert, approuvé par son président d'honneur Hubert Reeves. Comment peut-on ainsi s'engager à respecter le vote de 500 000 citoyens en engageant une médiation dans ces conditions ?".

De son côté, le syndicat mixte aéroportuaire (SMA) qui regroupe les 22 collectivités soutenant le projet d’aéroport du Grand Ouest, demande "la mise en retrait de Gérard Feldzer" dont "le passé d’élu et de militant ainsi que ses prises de positions (contre le projet) jettent le discrédit sur la médiation avant même qu'elle ne démarre".

Pour le SMA, présidé par Bruno Retailleau, président (LR) de la Région Pays de la Loire, cette mise en retrait est "un préalable" avant la réunion prévue mardi prochain à Matignon avec les collectivités et le Premier ministre en vue de confirmer la feuille de route des médiateurs.