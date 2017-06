NDDL un ancien pilote, un ingénieur et une préfète nommés médiateurs

0

Un ancien pilote de ligne proche de Nicolas Hulot, Gérard Feldzer, un ingénieur membre du Conseil économique, social et environnemental, Michel Badré, et une préfète, Anne Boquet, ont été désignés pour être les trois médiateurs dans le dossier concernant le projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes.



Les médiateurs auront six mois pour se pencher sur ce projet très controversé. Un dossier enlisé depuis des années et qui a a empoisonné le quinquennat du président François Hollande. Les médiateurs devaient être reçus ce jeudi en fin d'après-midi par le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et la ministre des Transports Elisabeth Borne, afin de lancer la médiation.





Les médiateurs



Gérard Feldzer, 73 ans, ancien commandant de bord chez Air France et ancien directeur du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, désormais consultant pour l'aéronautique et les transports auprès des médias, est un proche de Nicolas Hulot. Avant d'être nommé ministre, Nicolas Hulot avait exprimé son opposition au projet.



Michel Badré, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese) au titre de la protection de la nature et de l'environnement. Il y a été désigné par l'association Humanité et Biodiversité où il occupe les fonctions d'administrateur bénévole.



Anne Boquet, 65 ans, est ancienne préfète de la région Bourgogne et inspectrice générale des finances en service extraordinaire.