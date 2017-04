NDDL.Il y a dix ans, la commission d'enquête publique rendait son rapport

0

Il y a dix ans, le 13 avril 2007, la commission d'enquête déclaration préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest-Notre Dame des Landes et de sa desserte routière remettait son rapport au préfet de Loire-Atlantique.

À l'issue d'un mois et demi de consultation publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 30 novembre 2006, les commissaires enquêteurs concluaient à l'utilité publique du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'ouverture du nouvel aéroport était alors programmée à 2012.

À l'époque, les commissaires enquêteurs avaient formulé quatre réserves et quatre recommandations. Elle recommandait, notamment, au maître d'ouvrage de poursuivre la concertation avec la communauté de communes Erdre et Gesvres, "en lui rappelant son obligation en matière de rétablissement des communications tant pendant la phase de travaux que pendant la phase d'exploitation". Ses recommandations portaient également sur les mesures de compensations annoncées et les agriculteurs. " Il convient de poursuivre rapidement la concertation pour les définir avec précision. Le monde agricole supporte l'incertitude du projet de Notre-Dame-des-Landes depuis trop longtemps ce qui lui créé des difficultés : blocage foncier, baux précaires, mises aux normes des installations sans visibilité sur l'amortissement des travaux.... Il convient désormais de lui donner rapidement les moyens de se réorganiser sur place ou de retrouver une implantation à l'extérieur de la zone perturbée".

Enfin, la commission prenait acte des dates avancées pour les liaisons ferroviaires : liaison tram-train à l'ouverture du futur aéroport (2012) et liaison TGV Rennes Notre-Dame-des-Landes à l'horizon 2025. " Il appartient au porteur du projet, en l'occurrence l'Etat, de s'engager résolument dans la réalisation de ces projets (dans lesquels il peut fortement s'impliquer) pour que ces échéances soient respectées."

L'ouverture reportée deux fois

Le 10 février 2008, le décret d'utilité publique relatif à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes était publié au Journal officiel. Mais les travaux n'ont toujours pas débuté, du fait de la forte mobilisation, sur le terrain, des opposants. L'ouverture du futur équipement, reportée une première fois à octobre 2017, a été remise aux calendes grecques.