Nécrologie 50 otages : la fille de Jean-Pierre Timbaud est décédée à 89 ans

Le Comité du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt annonce, ce mercredi 26 juillet, le décès de Jacqueline Timbaud, militante de la mémoire résistante et de la carrière des fusillés de Châteaubriant, à l'âge de 89 ans. Elle était la fille du militant communiste et syndicaliste CGT Jean-Pierre Timbaud.

Elle n'avait que 13 ans quand son père, Jean-Pierre Timbaud, a été fusillé le 22 octobre 1941 dans la carrière de la Sablière, à Châteaubriant, avec vingt-six de ses camarades internés politiques au camp de Choisel. Une exécution ordonnée par les nazis et préparée par le gouvernement collaborateur du maréchal Pétain en représailles à l'attentat mortel, perpétré deux jours plus tôt par un commando de résistants communistes contre le commandant allemand de la place de Nantes. Cinq otages furent également fusillés à Paris et 16 à Nantes.

Devenue adulte, Jacqueline Timbaud n'a eu de cesse de témoigner sur l'engagement de son père, secrétaire de la fédération des métaux CGT de la région parisienne et militant communiste, arrêté comme ses camarades par le gouvernement de Vichy. Elle était une fidèle des cérémonies commémoratives d'otobre dans la carrière de Châteaubriant.

Le Comité du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt salue sa mémoire.

