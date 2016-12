Nécrologie Armel Giraudet, artiste et ancien dessinateur de Presse Océan

0

Le peintre-sculpteur Armel Giraudet est décédé lundi soir, chez lui à Héric. Il était âgé de 81 ans.

Presse Océan a perdu l'un des membres de sa grande famille. Et le monde des Arts pleure l'un de ses fiers hérauts. Le cœur d'Armel Giraudet s'est arrêté de battre, lundi soir, alors qu'il préparait entouré des siens les festivités du Nouvel An, chez lui, à Héric. Il avait 81 ans.

Il a habillé de ses dessins les pages de Presse Océan, durant ses longues années professionnelles passées au sein de la rédaction de notre quotidien. Pas un procès d'assises n'échappait alors au trait carré et assuré d'Armel Giraudet. Et ses caricatures qui illustraient la chronique irrévérencieuse du vignoble, Gus et Grapignole, trônent encore dans de nombreuses caves du pays Nantais.

Après son départ de la rue Santeuil, il y a une vingtaine d'années, Armel Giraudet s'est adonné pleinement à sa passion artistique. Né à Nantes en 1935, cet ancien élève des Beaux-arts nantais, membre des Amis de l'Art, était connu pour ses sculptures de femmes. Des corps aux formes amples et aux couleurs généreuses, caractérisés par des têtes minuscules qui donnent à son œuvre des accents surréalistes. Ce bon vivant, empli d'humour était également très impliqué dans la vie de sa commune. Vice-président du Guidon club héricois, il a participé à la création des 24 heures de tandem auxquelles il a lui-même participé à de nombreuses reprises.

Lire dans Presse Océan du mercredi 28 décembre 2016