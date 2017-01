Nécrologie Jean-Pierre Chéné, ancien secrétaire général de l'UD 44 CFDT

0

La maladie a eu raison de Jean-Pierre Chéné, figure de la CFDT de Loire-Atlantique des années quatre-vingt-dix.

Jean-Pierre Chéné s'est éteint, le vendredi 20 janvier 2017, à l'âge de 66 ans. Il a occupé les fonctions de secrétaire général de l'union locale de Nantes, de 1990 à 1993, avant de devenir le secrétaire général de l'union départementale, de 1994 à 2002.

Création de l'Acener

« Il a été sur notre département un acteur syndical majeur sur la mise en place des 35 heures, sur de nombreux conflits sociaux et a participé activement à la construction de notre réseau d'appui aux sections syndicales avec notamment la création de l'ACENER (association des comités d'entreprises de Nantes et Région), aujourd'hui CEZAM, dont il a été président en 1986 », rappelle la CFDT qui rend « hommage à son investissement et à ses qualités de militant ».

Ces obsèques auront lieu le mercredi 24 janvier, à 16 h 30, au crématorium de Nantes.