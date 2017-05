NÉCROLOGIE L'écrivain et traducteur Alain Defossé est décédé

0

Il était né à Nantes en 1957. L'écrivain et traducteur Alain Defossé est décédé samedi à Paris, à l'âge de 60 ans. Tout au long de sa carrière, il avait notamment traduit Irvine Welsh, Chuck Palaniuk, Joseph Connolly ou encore Bret Easton Ellis. Alain Defossé était aussi l'auteur de plusieurs romans et récits, dont On ne tue pas les gens, aux éditions Flammarion, en 2012. Dans ce livre, il racontait une soirée qu'il avait vécue et qui s'était terminée par le meurtre d'une femme en juillet 1999, à Châteaubriant.

Son dernier roman, Effraction, était paru en 2015 chez Fayard.