Nantes Mémoire : "Je me souviens des confiseries au Guignol"

En quête d'histoires. Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Après notre appel aux lecteurs sur l'ancien Guignol de Nantes, qui se trouvait cours Saint-Pierre, de 1938 à 1966, Jean-Louis Fillaud-Meeus (alias Michel Ardan), nous livre son témoignage : "A l'instar de Jacques Demy, j'ai fréquenté autrefois l'illustre théâtre de la famille Créteur. J'ai toujours en mémoire l'odeur sublime des confiseries vendues à l'intérieur. Monique Créteur a joué dans le spectacle Jeanne D'Arc de Péguy, monté par mon grand-père, le docteur Emile Meeus, dans les jardins du manoir Dobrée. J'y tenais moi-même le rôle d'un petit page. Beaucoup plus tard, j'ai pu retrouver Monique Créteur pour l'enregistrement de la bande sonore de mon spectacle Merlin l'enchanteur, non encore réalisé".

