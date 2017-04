Nantes Présidentielle : deux rassemblements annoncés dimanche

0

Le collectif Jour debout Nantes appelle tous les citoyens à se rassembler ce dimanche 23 avril à partir de 16 heures, place du Bouffay à Nantes, pour demander une « réelle démocratie ». Les manifestants veulent faire entendre la voix de ceux qui ne veulent « plus subir les élections qui se profilent, ne plus subir l’absence de contre-pouvoirs citoyens » et « changer la constitution de la Ve République pour démocratiser le régime représentatif actuel. »

Nantes ingouvernable à 18 h

« Rendez-vous dans la rue ! » : l’appel est lancé sur les réseaux sociaux par le mouvement Nantes ingouvernable. « Quels que soient les deux finalistes du spectacle électoral, nous aurons toutes et tous une bonne raison de nous retrouver dans la rue, plutôt que d’assister, médusés et isolés à la soirée électorale devant un écran. Il s’agira de réunir les colères qui se sont trouvées dans la rue ces dernières années, lors des manifestations contre l’aéroport, le racisme ou les violences policières », écrivent les organisateurs de ce rassemblement. Le rendez-vous est fixé à 18 h place du Bouffay. Pour l'heure, sur la page de l'évenement Facebook du groupe "Nantes ingouvernable", relayée par le groupe "Nantes révoltée" 85 personnes ont indiqué qu'ils participeraient, 280 qu'ils sont "intéressés.