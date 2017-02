Nomination Le préfet de région quitte Nantes pour Lyon

0

En poste depuis 2014 à Nantes, Henri-Michel Comet quitte les Pays de la Loire pour la préfecture de Rhône-Alpes-Auvergne, à Lyon.

Le bruit courait depuis quelques jours. Sa nomination a été officialisée ce matin, lors du conseil des ministres. Henri-Michel Comet, préfet de la région des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, est nommé préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne en remplacement de Michel Delpuech, nommé préfet d’Ile-de-France.

Il devrait prendre ses fonctions le 6 mars. Il sera remplacée par Nicole Klein, préfète de la région Normandie depuis janvier 2016.

Agé de 60 ans, Henri-Michel Comet avait pris ses fonctions à Nantes en mai 2014. Il était auparavant préfet de la région Midi-Pyrénées depuis 2011. Enarque, il a été en poste dans plusieurs préfectures et cabinets ministériels. Conseiller technique auprès d’Edouard Balladur, alors Premier ministre, en 1993, il a également été conseiller pour les affaires intérieures, la sécurité et l’Outre-mer au cabinet de Dominique de Villepin de 2005 à 2007.

Depuis sa nomination à Nantes, Henri-Michel Comet a eu à gérer plusieurs dossiers chauds dont le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et les manifestations d’opposants, mais aussi celles contre la loi Travail, au printemps dernier, et l’accueil de migrants à Saint-Brevin.