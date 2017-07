Nord-Loire Urbaser Environnement collectera les déchets

0

Un nouveau prestataire « Urbaser Environnement » assurera à compter du 1er août la collecte sur le secteur Nord-Loire pour les communes de Sautron, Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Sainte-Luce, Thouaré et Mauves.

Certains usagers verront leur jour de collecte modifié. « Pour les usagers dont le jour de collecte ne change pas, il pourra y avoir malgré tout un possible changement dans l'horaire de collecte, précise la métropole. Ils sont invités à attendre la fin de la journée avant d'appeler les services concernés s’ils constataient effectivement que leur poubelle n'a pas été collectée aux horaires habituels. Celle-ci a lieu entre 6h et 21h.

Pratique : Pôle Erdre et Cens (pour Sautron, Orvault et La Chapelle) au 02 51 83 65 00 ; Erdre et Loire (pour Carquefou, Sainte-Luce, Thouaré et Mauves) au 02 28 20 22 00