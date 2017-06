Nort-sur-Erdre La Nuit de l'Erdre, 19e édition dès ce soir

0

À Nort-sur-Erdre, c’est complet ce soir avec Les Insus, en tête d’affiche. Il reste des places pour samedi.

L’équipe de la Nuit de l’Erdre est en effervescence sur le site du château du Port-Mulon avant l’arrivée des artistes et des spectateurs ce vendredi. « Nous sommes en pleins préparatifs, avec un site reconfiguré cette année », relate Marc Jolys, président de l’association la Nuit de l’Erdre, organisatrice de l’événement. Des aménagements doivent rendre l’espace plus fluide et l’attente moins longue à l’entrée, contrairement à l’an dernier.

Le festival affiche complet pour ce premier soir, avec une programmation très éclectique (le rap de Bigflo & Oli, le rock de Last train,…) et surtout les Insus en tête d’affiche.

Pour le deuxième soir, des places sont encore disponibles sur internet et sur place. À l’affiche : Julian Perretta, Bigflo & Oli, Rodrigo Y Gabriela, Two Door Cinema Club, The Prodigy,… « Nous aurons 17 000 spectateurs vendredi et probablement 15 000 le samedi ». 1200 bénévoles sont mobilisés.



