Nort-sur-Erdre Le festival La Nuit de l'Erdre a démarré (DIRECT)

Le festival La Nuit de l'Erdre est déclaré ouvert ce soir et pour tout un week-end consacré à la musique et à l'éclectisme. Un événement à suivre en direct avec nos journalistes sur place.

Le festival affiche complet pour ce premier soir, avec une programmation très éclectique (le rap de Bigflo & Oli, le rock de Last train,…) et surtout les Insus en tête d’affiche. 17 000 personnes sont attendues ce soir, 15 000 demain soir, et il reste encore des places pour aller voir Julian Perretta, Two Door Cinema Club, ou The Prodigy.

+ Plus d'informations et de reportages dans Presse Océan ce samedi 1er juillet.

Un événement à suivre en direct avec nos journalistes sur le terrain.