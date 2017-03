Nort-sur-Erdre Le programme complet de la Nuit de l’Erdre dévoilé

0

La programmation complète du festival a été dévoilée. Vendredi 30 juin, les deux frangins Bigflo & Oli viendront secouer le parc du Port Mulon aux côtés des blousons de cuir et des guitares de Last Train. Sans oublier deux groupes locaux: El Royce et Creeping Devil Cactus.

Le 1er juillet, le public présent pourra écouter Rodrigo Y Gabriela, Julian Perretta, Broken Back, ou encore Little Big.

Récapitulatif.

Vendredi 30 juin : Les Insus, Bigflo & Oli, AllttA (20syl & Mr.J. Medeiros), Last Train, Colours In The Street, Dätcha Mandala, El Royce, Creeping Devil Cactus.

Samedi 1er juillet : The Prodigy, Two Door Cinema Club, Rodrigo Y Gabriela, Julian Perretta, Broken Back, Little Big, Ofenbach et le gagnant du Trans’plin.