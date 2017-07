Nort-sur-Erdre L'éclusage limité faute d'eau dans le canal

0

En raison d’un déficit de pluie depuis plus de 10 mois, la Loire-Atlantique est touchée par la sécheresse. Ce qui ne permet plus d’alimenter le canal de Nantes à Brest et l’éclusage quotidien des bateaux. Le Département est contraint de mettre en place des règles de navigation exceptionnelles cet été. À partir de ce lundi 17 juillet, l’éclusage des bateaux ne sera ainsi autorisé que le week-end entre Nort-sur-Erdre et Saint-Nicolas-de-Redon. Les bateaux loués auprès de professionnels ne sont, pour l’instant, pas concernés par ces restrictions. Ces mesures pourront évoluer pendant la saison.

