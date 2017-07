Nort-sur-Erdre Les Insus devant 17000 festivaliers

0

Les Insus, tête d'affiche de la première soirée, ont enchaîné leurs chansons phares "La Bombe humaine", "Argent trop cher", et tant d'autres, devant un public conquis à La Nuit de l'Erdre à Nort-sur-Erdre. Certains en ont profité pour danser un peu à l'écart de la foule, tous ont repris les paroles qu'ils soient assez jeunes ou plus âgés. D'autres, 18 ans à peine, semblent découvrir le groupe. "Ils sont beaux !", lance une jeune fille devant le concert en regardant Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert.

Le festival continue ce soir avec près de 15000 festivaliers attendus.

