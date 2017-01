Nort-sur-Erdre Une très grosse commande pour le chantier naval Merré

0

Basé à Nort-sur-Erdre, le chantier naval Merré a remporté un appel d’offres pour la construction de 29 remorqueurs-pousseurs pour la Marine nationale.

Le marché a été officiellement notifié le 30 décembre, par la DGA (Direction générale de l’armement), au groupement formé par le chantier Merré et le chantier CMN de Cherbourg, par une commande ferme de 7 premiers remorqueurs-pousseurs. Trois tranches conditionnelles suivront, de 7 à 8 remorqueurs-pousseurs chacune, pour atteindre un volume total de 29 remorqueurs-pousseurs destinés aux bases navales françaises de métropole et d’outre-mer.

« Le programme se déroulera sur plus de 5 ans, de quoi assurer aux chantiers concernés une bonne base d’activité, sans pour autant limiter leur capacité à répondre à d’autres clients », souligne François Martin, directeur général de SEE Merré.

La construction des remorqueurs-pousseurs est envisagée sur les trois sites de Nort-sur-Erdre, de Brest et de Cherbourg. Les remorqueurs-pousseurs d’une longueur voisine de 12 m auront une capacité de traction de 10 tonnes. Ils seront spécifiquement conçus pour manoeuvrer les bâtiments de surface et les toutes dernières générations de sous-marins de la Marine nationale. Leur coque sera en acier et leurs superstructures en aluminium.

Cette nouvelle commande confirme la transformation réussie du petit chantier de Nort-sur-Erdre. Fondée en 1921, la société des établissements (SEE) Merré a été reprise en 2012 par le groupe BMA, dirigé par Moun Bourjij et François Martin. Le chantier est spécialisé dans la conception et la construction de navires de servitude portuaire et de remorqueurs, de 12 à 80 m de long.

En avril dernier, BMA, qui est aussi actionnaire de la société nazairienne Mecasoud et possède la chaudronnerie Forminox de Vertou, a repris le chantier brestois CIB (20 salariés), qui construit des navires en acier et en aluminium.