Notre-Dame-des-Landes Ce qu'en pensent les candidats à la présidentielle ?

Sur onze candidats, seuls trois assurent vouloir respecter le résultat de la consultation du 26 juin 2016..

L'astrophysicien Hubert Reeves a demandé, pour Sciences et avenir, aux onze candidats à la présidentielle s'ils reviendraient sur l'autorisation de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Seul Philippe Poutou ne lui a pas répondu mais il donne sa position sur le site de la Ligue de protection des oiseaux.

Nathalie Arthaud (LO)

« [...] Je soutiens le combat de ceux qui s'opposent à sa construction ».

François Asselineau (UPR)

« [...] L'UPR s'engage à organiser un nouveau référendum local, [...]. Le périmètre du référendum inclura l'ensemble des habitants finançant le projet. Le vote sera précédé d'études indépendantes et contradictoires. Des alternatives au projet initial pourront être proposées. [...] ».

Jacques Cheminade

« [...] Je suis partisan de réduire au maximum les vols continentaux de moins de 1 500 kilomètres grâce aux transports terrestres à grande vitesse. C'est pourquoi j'ai toujours défendu l'idée de revenir à l'aérotrain de Jean Bertin [...] pour connecter Rennes à Nantes en moins de 20 minutes [...] »

Nicolas Dupont- Aignan (DLF)

« [...] Cet aéroport représente un coût financier [...] et écologique exorbitant, alors que des investissements moins pharaoniques mais plus nécessaires pourraient être réalisés en réaffectant les fonds dégagés : je pense notamment au développement de l'aéroport de Nantes et au renforcement des lignes de TGV qui desservent la ville ».

François Fillon (LR)

« Le projet de construction de l'aéroport a été décidé dans le respect de toutes les procédures légales, il a fait l'objet des soutiens de toutes les majorités de droite et de gauche, tous les recours ont été rejetés. Je ferai donc appliquer la loi ».

Benoît Hamon (PS)

« [...] Je mettrai en œuvre une conférence de consensus destinée à étudier, dans le respect du légitime développement urbain de Nantes, toutes les alternatives au projet de Notre-Dame-des-Landes, dont le site actuel serait abandonné ».

Jean Lassalle

« Je respecterai le choix des habitants de la région, ceux qui l'aiment tellement qu'ils ont choisi d'y vivre ».

Marine Le Pen (FN)

« [...]. Nous sommes pour une modernisation de l'aéroport Nantes-Atlantique [...]. Cependant, nous nous devons de respecter le résultat du référendum local [...]. Nous ne reviendrons donc pas sur l'autorisation de construction par respect de la démocratie [...] ».

Emmanuel Macron (En Marche !)

« [...] Il y a eu une consultation qui a été faite de la population. Je crois que c'est faux de dire qu'elle était trop restreinte par rapport aux nuisances, parce que les nuisances elles sont quand même dans le bassin qui a été consulté. [...] », a déclaré le candidat d'En Marche ! en février à Sciences et avenir. Le 6 avril, sur France 2, il a annoncé qu'il nommerait un médiateur sur le sujet : « Si au bout de six mois, je n'arrive pas à convaincre, je prendrai mes responsabilités et je ferai évacuer la zone ».

Jean-Luc Mélenchon (FI)

« Nous stopperons le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes tout comme l'ensemble des grands projets inutiles ».

Philippe Poutou (NPA)

Interrogé par la Ligue de protection des oiseaux, le candidat du NPA a déclaré : « Les grands projets publics d'aménagement inutiles (dont l'aéroport de Notre-Dame des Landes et tous ceux que vous citez) seront abandonnés ».

